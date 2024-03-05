“ابني الآن وادفع لاحقًا” الحل الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي حقق 9.4 مليون دولار كتمويل أولي

جدة : البلاد

جمعت شركة بيلد ناو – أول شركة تقدم حل “ابني الآن وادفع لاحقًا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تمويلاً بقيمة 9.4 مليون دولار في المرحلة الأولية. وكانت الجولة عبارة عن مزيج من الأسهم (6.5 مليون دولار) والديون (2.9 مليون دولار)، وتم قيادتها بشكل مشترك من قبل شركة رائد فنتشرز وشركة خوارزمي فنتشرز. كما شهدت الجولة مشاركة من شركات رأس المال المغامر الدولية والمستثمرين المحليين الرئيسيين بمن فيهم عبدالله إلياس (المؤسس المشارك لشركة كريم).

تم إطلاق شركة بيلد ناو من قبل هشام الصالح ورهط ديوان وعبدالله الشيخ في أبريل 2022. ويتمتع الفريق المتنوع بخلفيات في مجالات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والبناء. وشهد عبد الله لأول مرة عوائق الأعمال والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل شركته، بسبب قدرة الموردين المحدودة على توفير الائتمان خلال عمله في مجال البناء.

يقول عبدالله، الرئيس التنفيذي، “يتم تداول بضائع بقيمة 42 مليار دولار سنويًا ضمن سلسلة توريد الإنشاءات في المملكة العربية السعودية وحدها. ولا يمكن لموردي السلع تقديم سوى ائتمان محدود – من حيث القيمة والمدة – للمشترين. ويُمنح الائتمان بناءً على العلاقات وليس على أساس التقييم الموضوعي للمخاطر. ونظرًا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشتري هذه المواد لا تحصل على أموالها إلا بعد ذلك بوقت طويل، فإن هذا يؤدي إلى أزمة نقدية ويُحد من قدرتها على النمو.”

باستخدام منصة إدارة الائتمان وشبكة سلسلة التوريد الواسعة، تقوم شركة بيلد ناو بالاستحواذ رقمياً على نقاط البيانات مثل البيانات المالية والوضع القانوني والسمعة السوقية للمشتري لتقييم مخاطر الائتمان بشكل أفضل. وهذا يتيح لشركة بيلد ناو توفير المواد بشروط ائتمانية مصممة خصيصًا للمشتري مع دفع نقدي مقدم لموردي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المزايا الثلاثة الرئيسية لمستخدمي المنصة هي:

السرعة – يمكن للعملاء الحصول على المواد بشكل أسرع وبكميات كبيرة، مما يسرع من عملية تسليم البضائع وتقديم الخدمات.

السهولة – يتم تنفيذ كل شيء بشكل رقمي، مما يسهل إلى حد كبير ممارسة الأعمال التجارية في هذه القطاعات التقليدية.

المرونة – يمكن لمشتري المواد الخام الشراء من شبكة أكبر بكثير من الموردين، وبشروط ائتمانية تناسب أعماله.

يقول عبدالعزيز التركي، الشريك الإداري في شركة خوارزمي فينتشرز: “يقود شركة بيلد ناو مجموعة من المؤسسين المتحمسين والأذكياء في قطاع غير جذاب ولكنه ضخم ومجزأ. ويعتمد جوهر رسالة استثمارنا في المرحلة الأولية على الإيمان بمزيج من المؤسسين الموهوبين والطموحين، إلى جانب سوق كبيرة تعاني من النقص في الخدمات. ونحن على ثقة من أن فريق شركة بيلد ناو، بفضل خلفياتهم المتنوعة ذات الصلة، في وضع جيد يسمح له باغتنام هذه الفرصة، مع تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المقاولات ومواد البناء.”

ويقول سعيد الناشف، الشريك المؤسس في شركة رائد فينتشرز: “كان الاستثمار في شركة بيلد ناو قرارًا مدفوعًا بثقتنا في قدرة الفريق على معالجة عدم كفاءة السوق الحرجة. ولا تقتصر عروض شركة بيلد ناو على المعاملات فحسب، بل إنها في الواقع تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البناء، وهو قطاع يشهد فترة توسع هائل في المملكة، ويمثل حجر الزاوية لرؤية 2030. وفي حين أنهم يديرون واحدة من أسرع الأعمال التجارية نموًا في المنطقة، فإن نجاحهم يعني أن آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون أكثر إنتاجية وتحظى بمزيد من الاستقرار في أعمالها. وهذا يمكن أن يؤثر على التنفيذ الفعلي للمشاريع الضخمة لرؤية 2030 لبناء المملكة العربية السعودية الجديدة.”

حققت شركة بيلد ناو إنجازات مميزة حتى الآن، حيث قامت بتوريد أكثر من 50,000 طن من المواد الخام، وساهمت في تسهيل الأعمال التجارية بين أكثر من 250 شركة صغيرة ومتوسطة. وبعد أن حققت نموًا مذهلًا بمقدار 6 أضعاف في عام 2023 وحده، تطمح شركة بيلد ناو إلى تحقيق معدلات نمو مذهلة في المستقبل. ومع التمويل الجديد، تستعد شركة بيلد ناو لتمكين سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البناء بأكملها من اغتنام الفرص التي كانت تضيع سابقًا وتعزيز نموها. ولتحقيق هذه المهمة، فإنهم يبحثون عن مواهب عالمية للانضمام إلى فريقهم والارتقاء بشركة بيلد ناو إلى آفاق جديدة.