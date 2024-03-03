الرياضة
صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1445 هـ       3 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
وسّع القادسية الفارق بينه وبين أقرب منافسيه لينفرد «بنو قادس» بصدارة «دوري يلو لأندية الدرجة الأولى » للمحترفين بـ 53 نقطة،بعد فوزه على الجبلين بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

سجل للقادسية  لوسيانو فييتو “هدفين” ومباي دياني. بهذه النتيجة تجمد رصيد الجبلين عند 41 نقطة متراجعًا للمرتبة الخامسة.

 

وفي المجمعة، تغلب الفيصلي على ضيفه البكيرية بخمسة أهداف مقابل هدفين؛ ليعزز حظوظه في المنافسة على الصعود. سجل للفيصلي مدافع البكيرية موادسيرو ساليفو بالخطأ في مرماه ، وجوي ميكلز ” هدفين”، وبول أرنولد، ومشعل صبياني، فيما سجل للبكيرية ريان الجهني، ولوفانور هنريكي. بهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى 41 متقدمًا للمركز الرابع، فيما بقي البكيرية عند29 نقطة في المركز 11.

 

وعلى ملعبه، تعثر العدالة بالتعادل 1-1 أمام ضيفه الصفا في المواجهة التي جرت على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. تقدم العدالة عن طريق ديجانيتش، وتعادل للصفا تيكسيرا؛ ليصبح رصيد العدالة 38 نقطة بالمركز السابع، والصفا 26 نقطةبالمركز الرابع عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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