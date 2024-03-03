حائل- خالد الحامد
وسّع القادسية الفارق بينه وبين أقرب منافسيه لينفرد «بنو قادس» بصدارة «دوري يلو لأندية الدرجة الأولى » للمحترفين بـ 53 نقطة،بعد فوزه على الجبلين بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.
سجل للقادسية لوسيانو فييتو “هدفين” ومباي دياني. بهذه النتيجة تجمد رصيد الجبلين عند 41 نقطة متراجعًا للمرتبة الخامسة.
وفي المجمعة، تغلب الفيصلي على ضيفه البكيرية بخمسة أهداف مقابل هدفين؛ ليعزز حظوظه في المنافسة على الصعود. سجل للفيصلي مدافع البكيرية موادسيرو ساليفو بالخطأ في مرماه ، وجوي ميكلز ” هدفين”، وبول أرنولد، ومشعل صبياني، فيما سجل للبكيرية ريان الجهني، ولوفانور هنريكي. بهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى 41 متقدمًا للمركز الرابع، فيما بقي البكيرية عند29 نقطة في المركز 11.
وعلى ملعبه، تعثر العدالة بالتعادل 1-1 أمام ضيفه الصفا في المواجهة التي جرت على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. تقدم العدالة عن طريق ديجانيتش، وتعادل للصفا تيكسيرا؛ ليصبح رصيد العدالة 38 نقطة بالمركز السابع، والصفا 26 نقطةبالمركز الرابع عشر.
🔚 نهاية المباراة#الجبلين 0#القادسية 3
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الجبلين_القادسية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/pfHDZpBvZT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 3, 2024
🔚 نهاية المباراة#العدالة 1#الصفا 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#العدالة_الصفا | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/NYwQ5HjAm0
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 3, 2024