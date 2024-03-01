أرامكو السعودية تُكمل الاستحواذ على شركة إسماكس

الظهران : البلاد

أكملت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، بنجاح عملية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

وتحظى شركة إسماكس، بحضور في السوق التشيلية، يشمل محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع مواد التشحيم.

وتمثّل هذه الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في سبتمبر 2023م، أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة في أمريكا الجنوبية والتي توضح جاذبية أسواقها، وتدعم هدف الشركة الإستراتيجي في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

من جانبه، أكد النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية ياسر مفتي، تطّلع أرامكو من خلال إكمال عملية الاستحواذ على شركة إسماكس، إلى العمل مع هذا الفريق المتميز في تشيلي لتحقيق الطموحات المشتركة، حيث تسعى أرامكو إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في قطاع التجزئة على مستوى العالم، وتجمع هذه الصفقة بين الجودة العالية لمنتجاتها وخدماتها، بما في ذلك زيوت تشحيم فالفولين، مع الخبرة والجودة التي يتميّز بها المشغّل في تشيلي”.