شركة بنده للتجزئة توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة أوكادو

جدة -البلاد

كشفت شركة بنده للتجزئة (بنده) مؤخراً عن توقيعها اتفاقية تعاون مع مجموعة أوكادو الخبيرة والرائدة في حلول التجارة الإلكترونية الرقمية لتطوير تطبيق بنده والتجارة الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي

حيث تهدف بنده من خلال هذه الخطوة إلى تطوير أعمالها واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي باعتبارها شركة سعودية رائدة في مجال البيع بالتجزئة الذي سينعكس بشكل ايجابي على تجربة العملاء عند التسوق من خلال تطبيق بنده، مما يضمن تجربة تسوق مميزة وممتعة.

أوكادو هي شركة تكنولوجيا توفر حلول شاملة والتشغيل الآلي للعمليات المساندة لتلبية احتياجات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. فلسفة أوكادو ترتكز على دراسة حجم السوق والحصة السوقية بغرض وجود الكفاءة لتطبيق الحلول المقدمة في السوق المحلي. والجدير بالذكر أن أوكادوا لها حضور في السوق العالمي عن طريق تعاونها مع رواد البيع التجزئة عالمياً.

وتعتزم أوكادو، بخبرتها الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية تقديم حلولًا رقمية متطورة لبنده بالإضافة الى تدريب موظفي شركة بنده. ستدعم منصة أوكادو الرقمية جميع عمليات التسوق الالكتروني لشركة بنده، مما يتيح تجربة تسوق متميزة لعملاء بنده، بالإضافة الى التنبؤ بسلاسل التوريد وتوفر المنتجات بدقة عالية، فضلاً عن اختيار الطلبات وتوصيلها بكفاءة فائقة. ستمكن هذه الخدمات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تحقيق كفاءات تشغيلية كبيرة وتجربة رائدة لعملاء بنده في جميع أنحاء المملكة.

بالإضافة الى ذلك، ستقوم بنده وأوكادو بتطوير شبكة من مراكز تلبية احتياجات العملاء في المملكة ، مع دعمها بحلول برمجيات رقمية لتلبية الطلبات على نطاق واسع عبر أسواق بنده.

وتعليقا على هذه الخطوة النوعية، أوضح الأستاذ بندر طلعت حموه – الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة أن طموح بنده لريادة آفاق جديدة في المملكة وعالمياً لقطاع البيع بالتجزئة، حيث نقوم بالتركيز على تعزيز تجربة العملاء واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف بنده في تعزيز وتطوير أعمالنا ورفع مساهمة مبيعات القطاع الالكتروني. وأكد الأستاذ بندر أن تعاوننا مع أوكادو يحقق الاستفادة من الفرص التي تعزز جهودنا المستمرة لتقديم الأفضل لعملائنا.

ومن جهته عبر السيد أدريانو أراوجو، رئيس شركة أوكادو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بترحيب مجموعة أوكادو بانضمام شركة بنده للتجزئة لمجموعة رواد التجزئة العالميين الذين يقومون بتطويرعملياتهم عبر الإنترنت باستخدام تقنيات أوكادو.

و أضاف بأنه قد وجدنا أن تجارة البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تتطور بسرعة، بالاضافة الى أن البيع عن طريق الإنترنت ينموا بشكل كبير. وتعتبر بنده من شركات البيع بالتجزئة الرائدة في المملكة، وسعدنا بتوقيع اتفاقية تعاون معهم لضمان وصول بنده لتلك الريادة في البيع عبر الإنترنت ولإعادة تعريف تجربة التجارة الإلكترونية لدى عملائهم.

شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 17,000 موظف بتفانٍ واِلتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 188 فرعاً تنتشر في 40 مدينة حول المملكة العربية السعودية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها البالغة 30,000 صنفاً من المنتجات لأكثر من 100 مليون زائر سنويّاً، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية ،وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا الالكتروني https://panda.com.sa/ar/