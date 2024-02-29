رينغ تستعرض مجموعتها المتكاملة من الأجهزة المنزلية خلال فعاليات “ليب 2024”

الرياض – البلاد

تشارك “رينغ”، العلامة الرائدة للأمن المنزلي، في المؤتمر التقني العالمي “ليب 2024” الذي ينعقد في الفترة من 4 إلى 7 مارس في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية. وتعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها المتكاملة من أجهزة الأمن المنزلي، والتي تتنوع من أجراس الباب بالفيديو إلى كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية، والتي تمكّن المستخدمين من إنشاء “حلقة من الأمن” حول منازلهم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تمثل محور تركيز هام بالنسبة لشركة رينغ، بالنظر إلى التزام المملكة تجاه التطور التقني المستمر وحرصها على تبني أحدث التقنيات والأجهزة الذكية للأمن المنزلي. وينسجم تركيز المملكة على تعزيز الأمن مع هدف شركة رينغ بأن تحقق الطمأنينة وراحة البال التامة لمالكي المنازل من خلال الحلول الأمنية المتكاملة.

في هذا السياق قال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس للأسواق الناشئة لدى رينغ: “هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في فعاليات “ليب”، والتي تجسّد التزامنا بترسيخ تواجدنا في المملكة، إذ يوفر لنا المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على منتجاتنا والتواصل مع قادة القطاع ومع الشركاء والمستهلكين، فيما نتطلع إلى تغيير رؤية المستخدمين للأمن المنزلي في المملكة.”

وبفضل مجموعة متنوعة من الحلول الذكية للأمن المنزلي والخصائص الفريدة مثل إمكانية تخصيص نطاق الكشف عن الحركة، والمحادثة باتجاهين، والرؤية الليلية بالألوان، فإن منتجات رينغ تتكامل معًا بسلاسة ويمكن إدارتها عبر تطبيق رينغ الذي يتميز بسهولة استخدامه، إذ يمكن للمستخدمين إدارة ومراقبة جميع منتجاتهم من رينغ عبر جهاز ذكي واحد كالهاتف أو الجهاز اللوحي.

يعدّ الأمن والخصوصية وإمكانات التحكم لدى المستخدم من أهم أسس علامة رينغ، ولهذا فإننا نصمم جميع أجهزتنا بشكل يأخذ تلك العوامل الرئيسية بعين الاعتبار. كما إن الشركة تقوم بتشفير كافة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين عند تحميلها في البنية السحابية وتخزينها في خوادم رينغ، لتحظى بطبقة إضافية من الأمن.

كما تبيّن رينغ كيف يمكن للمستخدمين الدمج بين أجهزة رينغ والأجهزة التي تشغل تطبيق أليكسا، وذلك باستخدام أوامر صوتية بسيطة للتحقق من العرض المباشر لكاميرا رينغ أو بدء المحادثة باتجاهين.

وسيتواجد خبراء رينغ والمسؤولون التنفيذيون من الشركة في الجناح H1A G91 ليشرحوا للزوار كيفية تخصيص حلول الأمن المنزلي المتكاملة بحيث تناسب احتياجاتهم الفردية وخصوصية منازلهم، ويبينوا لهم مدى سهولة ضبط وتشغيل منتجات رينغ عبر التطبيق الخاص بالشركة.