بروڤن سولوشن تستعرض حلول فهم الوثائق العربية Sanad.ai والروبوتات

الرياض : البلاد

أعلنت بروڤن سولوشن، الشركة المتخصصة بالحلول التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وحلول الواقع الافتراضي والواقع المعزّز، عن مشاركتها في المؤتمر التقني العالمي “ليب 2024” الذي ينعقد في الفترة من 4 إلى 7 مارس بالعاصمة السعودية الرياض.

وضمن المشاركة، تستعرض كل من بروڤن كونسلت، وبروڤن روبوتكس وبروڤن ريالتي أحدث تقنياتها في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية للعمليات وحلول الروبوتات تماشيًا مع التزام الشركة تجاه تقديم أحدث الابتكارات في مختلف القطاعات.

كما تعرض بروڤن سولوشن حلولها الذكية لفهم الوثائق Sanad.ai والتي تعمل على أتمتة استخلاص البيانات باللغة العربية أو الإنجليزية بفضل إمكانات المعالجة الآلية الذكية للوثائق. وتقدم الشركة كذلك حلولها الرائدة لتوفير الطاقة Aemaco والتي تدعم الجهات الحكومية والمدارس والفنادق في السعودية والإمارات في جهودها لترشيد استهلاك الطاقة.

أما بروڤن روبوتكس فتستعرض مجموعتها المبهرة من الروبوتات، وهي بيبر، وناو، وكيتي بوت، إلى جانب أنظمة الروبوتات المبتكرة PRoMS التي تمثل تطورًا ضخمًا في تطبيقات الروبوتات.

وتقدم بروڤن ريالتي مجموعتها المتنوعة من حلول التقنيات الغامرة، والمصممة للتعليم في مجال الرعاية الصحية وقطاعات التشييد والحريق و السلامة.

وقال زيد المشاري، الرئيس التنفيذي لدى بروڤن سولوشن: “تسعدنا المشاركة للمرة الثالثة على التوالي في فعاليات ليب 2024، ما يرسخ مكانتنا البارزة كأحد المساهمين الرواد في هذا الحدث. ونتطلع إلى الكشف عن التطورات الهائلة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، للمرة الأولى سنقدم الهولوغرام التفاعلي، سنعرض منتجات وحلول مصممة بعناية لسوق الشرق الأوسط، معبرين عن التزامنا بالابتكار واحتياجات المنطقة “.

وأضاف: “تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا سريعًا بفضل القيادة الحكيمة، إذ ازداد عدد المشاريع الناشئة ومراكز الابتكار والمبادرات التقنية. وتوفر هذه البيئة الديناميكية مجموعة واسعة من الفرص المتنوعة للمستثمرين الدوليين في مختلف المجالات التقنية، كالواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات، والبيانات، وأتمتة معالجة الروبوتات. ويسعدنا في بروڤن سولوشن أن نساهم في رحلة التحول تلك من خلال تقنياتنا المبتكرة التي تدعم مشهد التقنية المزدهر بالمملكة، حيث نؤمن بأن المواهب المحلية والاستثمارات الدولية والتطور التقني ستسهم معًا في دفع المملكة إلى صدارة الابتكار التقني على الصعيد العالمي، وسنرى ذلك أثناء فعاليات ليب 2024.”

وسيكون بوسع زوار المؤتمر تجربة الهولوغرام التفاعلي بروڤن سولوشن والاطّلاع على التطبيقات التدريبية بتقنية الواقع الافتراضي أثناء الفعالية. كما يتواجد ممثل من بروڤن كونسلت في جناح الشركة طوال أيام المؤتمر الأربعة لعرض النماذج العملية لأتمتة العمليات الذكية، إلى جانب مستشارين من Sanad.ai و Aemaco.