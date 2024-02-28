دايمنشن داتا تستعرض حلولها من الطراز الأول في التحول الرقمي للقطاع الرياضي في “ليب 2024”

الرياض : البلاد

أعلنت دايمنشن داتا ، المزود الرائد لتقنيات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وجزء من “إن تي تي داتا”، وهي شركة رائدة عالميًا في البنية التحتية والخدمات التقنية، عن مشاركتها في “ليب 2024”، والتي تقام في الرياض، من 4 إلى 7 مارس 2024. ستقوم ” دايمنشن داتا ” و”إن تي تي داتا” بعرض أهمية شراكتهما مع سيسكو في التحول الرقمي في صناعة الرياضة ومشاركة رؤى قيمة حول محفظتهما الواسعة من الحلول والخدمات.

قال بورجاك سويدان، المدير التنفيذي لأعمال دايمنشن داتا في الشرق الأوسط: ” تقدم دايمنشن داتا ‘ و’إن تي تي’ وسيسكو بشكل مشترك رؤية مشتركة لدفع التحول الرقمي والابتكار لعملائنا في صناعة الرياضة. يعتبر “ليب 2024″ منصة مهمة حيث تتيح للزوار رؤية القيمة التي يقدمها دايمنشن داتا وسيسكو إلى السوق السعودية، مع دعم قدرات عالمية مبهرة”.

وأضاف سويدان: “نحن متحمسون للمشاركة في ‘ليب’ هذا العام وعرض كيف نقوم من خلال الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية تحويل كيفية تفاعل منظمات الرياضة مع المعجبين وتحسين الأداء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما يؤكد وجودنا في ‘ليب 2024” التزامنا واستثمارنا في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعم تحولها الرقمي.

تقدم دايمنشن داتا، بخبرة تقارب 40 عامًا الحلول في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن مجموعة واسعة من التخصصات مثل مراكز البيانات والاتصالات، والبنية السحابية، والشبكات، والحلول التكنولوجية.