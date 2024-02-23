الرياضة

أخضر السلة يتغلب على نظيره العراقي في افتتاح تصفيات البطولة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1445 هـ      23 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره العراقي ٦٤-٥٨ في أولى مبارياته بالنافذة الأولى لتصفيات البطولة الآسيوية، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة بالعاصمة العراقية بغداد.

تقدم الأخضر في الفترة الأولى ١٧-١٣، وشهدت الفترة الثانية تقدم المنتخب العراقي ٢٩-٢٧، ثم عاد المنتخب السعودي وتقدم في الفترة الثالثة ٤٥-٤٤، وواصل الأخضر أفضليته دفاعًا وهجومًا؛ لينهى اللقاء لصالحه بفارق ٦ نقاط.

ويلعب المنتخب السعودي ثاني مبارياته أمام نظيره الأردني يوم الاثنين القادم على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضة بمدينة جدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *