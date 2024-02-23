أخضر السلة يتغلب على نظيره العراقي في افتتاح تصفيات البطولة الآسيوية

البلاد- جدة
فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره العراقي ٦٤-٥٨ في أولى مبارياته بالنافذة الأولى لتصفيات البطولة الآسيوية، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة بالعاصمة العراقية بغداد.
تقدم الأخضر في الفترة الأولى ١٧-١٣، وشهدت الفترة الثانية تقدم المنتخب العراقي ٢٩-٢٧، ثم عاد المنتخب السعودي وتقدم في الفترة الثالثة ٤٥-٤٤، وواصل الأخضر أفضليته دفاعًا وهجومًا؛ لينهى اللقاء لصالحه بفارق ٦ نقاط.
ويلعب المنتخب السعودي ثاني مبارياته أمام نظيره الأردني يوم الاثنين القادم على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضة بمدينة جدة.