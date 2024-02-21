الجواد الأيرلندي “استرو كنق” يخوض كأس نيوم بحثاً عن التتويج

الرياض – محمد الجليحي

يستعد الجواد الأيرلندي “استرو كنق” للمشاركة في كأس نيوم برعاية هاودن، الذي يصل مجموع جوائزه إلى 2 مليون دولار، مساء السبت 24 فبراير، وذلك ضمن الأمسية الختامية لكأس السعودية، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في الرياض.

ورغم عدم مشاركة “استرو كنق” في السباقات الفئوية إلا بعد بلوغه السابعة بقليل، لكن المدربين البريطانيين دانيال وكلير كوبلر مقتنعان أن نجم إسطبلهما يمكن أن يصبح أحد المشاركين المعتادين في أشهر سباقات العالم.

وخاض الجواد الأيرلندي آخر منافسة له في كأس البحرين الدولي في نوفمبر الماضي، عندما حل في المركز السادس، حيث لم يحالفه الحظ في المراحل الأخيرة، لكن ما قدمه في ذلك السباق أعطى انطباعًا بأنه يتمتع بمستوى عال.

من جهتها، قالت كلير كوبلر، وهي تستعيد ذكريات السباق عند وصولها لميدان الملك عبد العزيز على الطائرة القادمة من المملكة المتحدة صباح الأربعاء: “مع قليل من الحظ، ربما يحقق الجواد المركز الثاني أو الثالث”.

وأضافت: “لقد ركض الجواد على جهة السياج في البحرين وواجه ازدحاماً بين الخيل. كان الأمر محبطاً ولكن لاحظنا أن الجياد القوية مثل “بوينت لونسدايل” والفائز ثلاث مرات بسباقات الفئة الأولى “نيشنس برايد” كانا في طريقه ومع ذلك استطاع أن ينهي السباق بشكل أفضل منهما”.