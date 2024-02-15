توافد الخيل الدولية للمشاركة في كأس السعودية

الرياض – محمد الجليحي

وصلت إلى مطار الملك خالد بالرياض أولى الرحلات الدولية للخيل المشاركة في النسخة الخامسة من كأس السعودية 2024، والأشواط المصاحبة له المقرر اقامته يومي 23-24 فبراير 2024 قادمة من الولاية المتحدة الأمريكية.

وحملت الطائرة مجموعة من الخيل قوامها عشرة جياد تمثل أولى الدفعات الدولية القادمة من مختلف قارات العالم ، وفي مقدمتهم البطل وايت أباريو الذي سيشارك بالشعار الأحمر العائدة ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز قادمًا من انتصار قوي وهو سباق البريدرز كب كلاسيك في نسخته الأخيرة.

ويُعد وايت أباريو أبرز الأسماء المشاركة في الشوط الرئيس ” كأس السعودية 2024 ” تحت تدريبات المدرب ريك ديترو والجواد ناشيونال تريجور القادم من انتصار في سباق البيقاسوس على مضمار جلفستريم بارك ويتطلع للفوز بكأس السعودية مع مدربه بوب بافرت والجواد سعودي كراون الفائز في سباق بنسلفينيا ديربي للمالك فيصل بن محمد عبدالهادي الجضعي القحطاني وتحت تدريبات المدرب براد كوكس.

كما ستتوالى الرحلات الدولية تباعاً، فمن المقرر ان تصل في تمام الساعة الواحدة من صباح الغد ثاني الرحلات الدولية قادمة من اليابان تمثل كوكبة الخيول اليابانية المشاركة في مختلف سباقات الأـمسية.