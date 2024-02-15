التعاون يقتنص تعادلًا ثمينًا من أبها

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق التعاون نقطة ثمينة من فريق أبها، بعدما تقاسم الفريقان نقاط المباراة
التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت المباراة إثارة بعد الدقيقة 90، حيث تقدم أبها بهدف السبق عن طريق النيران الصديقة، عندما سجل وليد عبدالوهاب هدفاً في مرمى فريقه التعاون بعد مرور 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وعادل التعاون النتيجة بهدف عن طريق أشرف المهديوي 6 +90.
بهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر، فيما رفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن.
التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مواجهة أبها والتعاون
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#أبها_التعاون
#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/ZlQtj4x94k
— SSC (@ssc_sports) February 15, 2024