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التعاون يقتنص تعادلًا ثمينًا من أبها
الرياضة حوار

التعاون يقتنص تعادلًا ثمينًا من أبها

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1445 هـ      15 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اقتنص فريق التعاون نقطة ثمينة من فريق أبها، بعدما تقاسم الفريقان نقاط المباراة

التي جمعتهما مساء  اليوم الخميس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارة بعد الدقيقة 90، حيث تقدم أبها بهدف السبق عن طريق النيران الصديقة، عندما سجل وليد عبدالوهاب هدفاً في مرمى فريقه التعاون بعد مرور 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، وعادل التعاون النتيجة بهدف عن طريق أشرف المهديوي 6 +90.

بهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر، فيما رفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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