بترومين إكسبرس تطلق عشرين مركزًا جديدًا لخدمات الإطارات في المملكة

الرياض : البلاد

في تطور بارز ضمن عالم السيارات، تعلن شركة بترومين إكسبريس، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية السريعة للمركبات في المملكة العربية السعودية، عن شراكتها مع شركة بيريللي، الرائدة عالميًا في صناعة الإطارات. تهدف هذه الشراكة الواعدة إلى دمج الخبرات والسمعة القوية لكلتا الشركتين لإنشاء عشرين موقعًا مشتركًا في أرجاء المملكة، شاملة أيضًا أربعة مراكز أداء مخصصة من بيريللي.

اشتهرت بترومين إكسبريس بشبكة تضم أكثر من 650 مرآبًا للعناية بالسيارات، مقدمة خدمة موثوقة ومتميزة لعملائها في جميع انحاء المملكة. وبالشراكة مع بيريللي، تسعى بترومين إكسبريس لتعزيز تجربة العملاء في مجال الإطارات، مرتكزة على الجودة العالية والفخامة، والاستفادة من تقنية بيريللي المتطورة في هذا المجال. أبرز ما في المشروع هو الافتتاح الكبير الأخير لورشة الإطارات عالية الجودة في الرياض، شهادة على التزامنا بالخدمة الممتازة. ينضم إلى هذا المركز الرئيسي موقعان إضافيان في جدة. هذا المركز الرئيسي يتبع افتتاح الموقعين المتفرين في جدة وموقع آخر يُخطط لافتتاحه قريبًا في الدمام. وستكون المراكز الأربعة لأداء بيريللي نموذجًا للتميز، مزودين بأحدث التجهيزات وخدمات الإطارات الحديثة وفريق مخصص من الفنيين المحترفين. هذه المراكز ستقدم حلولاً متكاملة للعملاء الباحثين عن أعلى مستويات الدقة والأداء في إطاراتهم.

صُنعت إطارات بيريللي خصيصًا لمن يعتبرون سياراتهم تجسيدًا لأناقتهم ومعاييرهم الخاصة، حيث يتمازج فيها الفخامة مع الجودة العالية، محولة كل طريق إلى فرصة لإبراز البراعة في القيادة. “هذه الشراكة مصدر حماس كبير بالنسبة لنا. تعكس عزمنا على الريادة في الجودة والابتكار والنمو،” كما ذكر كاليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين.