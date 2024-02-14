1,212 تريليون ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2023

جدة : البلاد

أعلنت وزارة المالية، نتائج أداء الميزانية العامة للدولة حتى الربع الرابع من السنة المالية 2023.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2023 بلغ 1,212 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات الفعلية 1,293 تريليون ريال.

وأضافت أن إجمالي عجز الميزانية الفعلي خلال عام 2023 بلغ 80,946 مليار ريال.

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية لميزانية 2023 بلغ 754,562 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية الفعلية 457,728 مليار ريال بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022، كما ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13%.