الرياضة لجنة الاحتراف تصدر عقوبات تطال الفرج والغنام .. والعقيدي أكثر المتضررين

الرياض – هاني البشر

أصدرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين قراراتها الرسمية في القضية، التي شغلت الشارع الرياضي في المملكة، خلال الأسابيع الماضية، بعد استبعاد عدد من اللاعبين من المشاركة مع المنتخب السعودي لكرة القدم من قبل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ حيث استبعد 6 لاعبين من معسكر الأخضر قبل بطولة كأس أمم آسيا، التي استضافتها قطر في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، واللاعبون الستة هم: قائد الهلال سلمان الفرج، وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى ثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام. وخلال الأيام الماضية.. حققت لجنة الاحتراف مع اللاعبين الستة ووكلاء أعمالهم، قبل إصدار قراراتها الرسمية؛ التي جاءت على النحو التالي..

تغريم سلطان الغنام “200 ألف ريال”؛ بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاءه من الانضمام للمعسكر قبيل كأس آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مانشيني مع اللاعب، بتاريخ 28 ديسمبر 2023؛ بناءً على المادة 10 الفقرة (1 و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وتغريم سلمان الفرج “100 ألف ريال”؛ بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، عقب استدعائه للمعسكر الذي أقيم في أكتوبر؛ حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض، بإبداء رغبته بعدم الانضمام؛ بقوله: “ما قلت لكم ما أبي أنضم”؛ بناءً على المادة العاشرة الفقرة (1 و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم. وأعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التابعة لاتحاد الكرة، اليوم الاثنين، إيقاف اللاعبين محمد مران، خالد الغنام، علي هزازي، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال وبحسب لجنة الاحتراف، فإن قرارها جاء لطلب اللاعبين مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب، على الرغم من أن الفرصة كانت لا زالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر، وأشارت اللجنة إلى أن اللاعبين خالفوا بذلك المادة الـ10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. كما أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، عن إيقاف نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، لمدة 5 مباريات رسميًا، وذلك بعد الأحداث التي قام بها خلال معسكر الأخضر قبل بطولة كأس آسيا. ونشرت لجنة الاحتراف وأوضاع الاعبين عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم :” إيقاف اللاعب نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل انضمامه لمعسكر المنتخب وطلبه من إدارة المنتخب بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وأكدت لجنة الاحتراف بأن هذه القرارات تؤكد أهمية الحرص والالتزام على تمثيل الوطن بشكل مشرف في المحافل الداخلية والخارجية، كما تشدد على أن منتخب الوطن أولوية والمشاركة فيه تشريف لكل لاعب وواجب وطني لا نقاش فيه.

وأشارت إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات قد يستغرق بعض الوقت، فبعد تشكيل لجان لمراجعة جميع المعطيات والتأكد من الوقائع والتحقيق مع جميع الأطراف، يتم إصدار القرار بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن صدور هذه القرارات جاء بعد الاستماع الى جميع الأطراف والتأكد من الوقائع وجميع المعطيات، وفق لوائح وأنظمة تطبق على الجميع دون استثناء، وبما يتسق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وأضافت أن صدور مثل هذه القرارات الحازمة يؤكد حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل مقصر وعلى مسافة واحدة من الجميع، وعدم تأثر قراره بأي آراء جماهيرية، كما يغلق باب النقاش حول هذا الموضوع، وعلى الجميع التطلع للمستقبل والمساهمة في تطور الرياضة السعودية.