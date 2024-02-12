المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بسكويت السابليه علي شكل قلوب

نيفين عباسaccess_time3 / شعبان / 1445 هـ      12 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي السابليه وصفة رائعة بحشو المربي

المقادير اللازمة
كيلو دقيق
نصف كيلو سمنة
كوب ونصف سكر بودرة
ملعقة صغيرة فانيلا
2 حبة بيض
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
مربي توت أو فراولة للتزيين

طريقة العمل
يخفق السكر مع السمن حتي يصبح قوامها مثل الكريمة
يضاف البيض للسكر واحدة تلو الأخري مع الفانيلا ونخفق
يضاف الدقيق والبيكينج بودر ويقلب دون عجن مدة طويلة حتي لا نحصل علي قوام صلب للسابليه
يفرد علي القليل من الدقيق
يقطع بإستخدام قطاعة علي شكل قلب ونقوم بعمل فتحة بقطاعة علي شكل قلب صغيرة الحجم في منتصف كل بسكويتة في نصف كمية البسكويت
يخبز البسكويت في الفرن علي حرارة متوسطة حتي تمام النضج
يخرج من الفرن ويترك ليبرد
ثم نقوم بدهن كل قطعة بسكويت بالمربي
ثم تغطي بقطعة من البسكويت الذي قمنا بعمل فتحة به بعد أن يرش بالسكر البودرة ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *