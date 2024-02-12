طريقة عمل بسكويت السابليه علي شكل قلوب

لمحبي السابليه وصفة رائعة بحشو المربي

المقادير اللازمة

كيلو دقيق

نصف كيلو سمنة

كوب ونصف سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيلا

2 حبة بيض

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

مربي توت أو فراولة للتزيين

طريقة العمل

يخفق السكر مع السمن حتي يصبح قوامها مثل الكريمة

يضاف البيض للسكر واحدة تلو الأخري مع الفانيلا ونخفق

يضاف الدقيق والبيكينج بودر ويقلب دون عجن مدة طويلة حتي لا نحصل علي قوام صلب للسابليه

يفرد علي القليل من الدقيق

يقطع بإستخدام قطاعة علي شكل قلب ونقوم بعمل فتحة بقطاعة علي شكل قلب صغيرة الحجم في منتصف كل بسكويتة في نصف كمية البسكويت

يخبز البسكويت في الفرن علي حرارة متوسطة حتي تمام النضج

يخرج من الفرن ويترك ليبرد

ثم نقوم بدهن كل قطعة بسكويت بالمربي

ثم تغطي بقطعة من البسكويت الذي قمنا بعمل فتحة به بعد أن يرش بالسكر البودرة ويقدم