ريمونتادا كوت ديفوار تمنحها كأس إفريقيا 2023 على حساب نيجيريا

حصد منتخب كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 بفوزه الشاق على نيجيريا (2-1) في المباراة التي احتضنها ملعب (الحسن واتارا) الأولمبي بمدينة أبيدجان سهرة الأحد.

أمام نحو 60 ألف مشجّع وبحضور شخصيات عالمية رائدة، نجح المنتخب الإيفواري في تحويل تأخره إلى انتصار بهدفين، في مباراة أدراها الحكم الموريتاني دحاني بيدا.



وعانق منتخب كوت ديفوار الكأس الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز بها بنسختي 1990 و2015 على حساب نفس الخصم المنتخب الغاني، وبنفس الكيفية بركلات الترجيح.



منتخب نيجيريا كان البادئ بالتسجيل عبر المدافع المخضرم ويليام تروست إيكونج من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 38، وعلى إثر ذلك انتهى الشوط الأول.



في الشوط الثاني عاد منتخب (الأفيال) بهدفين عن طريق فرانك كيسي من ضربة رأس بالدقيقة 62، ثم المهاجم سباستيان هالر في الدقيقة 82 بطريقة رائعة.