منتخب كوت ديفوار يضرب موعدًا مع نيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا

البلاد -جدة
ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا مع منتخب نيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد تغلبه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمسية الأربعاء، في ثاني مباريات الدور نصف النهائي للبطولة.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق سيباستيان هالير نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، بعد تسديدة ماكرة خدعت حارس الكونغو الديمقراطية وسكنت شباكه.
وتأهل منتخب كوت ديفوار بذلك إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه، حيث وصل 4 مرات من قبل فاز خلالها باللقب مرتين عامي 1992 و2015، فيما خسر في مثلهما عامي 2006 و2012.
ملخص مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية (1-0) |منتخب كوت ديفوار يصعد إلى نهائي كأس أمم إفريقيا #كأس_أمم_إفريقيا | #كوت_ديفوار_الكونغو#AFCON2023 pic.twitter.com/hT8N7ePayo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024