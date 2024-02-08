الرياضة

منتخب كوت ديفوار يضرب موعدًا مع نيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1445 هـ       8 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد -جدة

ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا مع منتخب نيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد تغلبه على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمسية الأربعاء، في ثاني مباريات الدور نصف النهائي للبطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق سيباستيان هالير نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، بعد تسديدة ماكرة خدعت حارس الكونغو الديمقراطية وسكنت شباكه.

وتأهل منتخب كوت ديفوار بذلك إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه، حيث وصل 4 مرات من قبل فاز خلالها باللقب مرتين عامي 1992 و2015، فيما خسر في مثلهما عامي 2006 و2012.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *