لجام للرياضة تفتتح ناديين جديدين للياقة بالمقر الرئيسي الحديث للبنك السعودي الأول

الرياض : البلاد

افتتحت شركة لجام للرياضة المالكة للعلامة التجارية “وقت اللياقة”، ناديين للياقة البدنية بالمقر الرئيسي الحديث للبنك السعودي الأول في الرياض بحي الياسمين. وذلك وفقًا لاتفاقية عقدتها لجام للرياضة مع “الأول” مدتها خمسة أعوام، تقوم بمفادها لجام بتجهيز وتشغيل ناديين للياقة أحدهما مُخصص للسيدات والثاني للرجال، على أن يتم تشغيل الناديين تحت اسم “نادي الأول” “SAB Gym”.

وكانت لجام للرياضة قد حققت نجاحات استثنائية خلال العام المنصرم، حيث احتلت المرتبة الخامسة كأكبر شركة لياقة بدنية عالميًا من حيث رأس المالي السوقي، وحطمت الأرقام القياسية في زيادة أعداد المشتركين لاسيما في الربع الثالث من 2023 والذي تجاوز 448 ألف مشترك، مع زيادة في نسبة أرباح الشركة واستمرار عملية التوسع والتطوير، حيث بلغ عدد الأندية والأستوديوهات الرياضية التابعة للجام 188 بحلول الشهر الأول من عام 2024.

وتعليقًا على الافتتاح قال الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة عدنان الخلف: “نحن سعداء جدًا بهذا التعاون الرائد مع “الأول”، وفتح الناديين الجديدين”. مضيفًا: “لقد اتبعنا أحدث المعايير العالمية في تجهيز الأندية المفتتحة اليوم، مثل جميع أندية واستوديوهات وقت اللياقة، وزودناهم بأحدث التقنيات والأجهزة الرياضية، بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة رياضية عالية الجودة للمستفيدين، حيث نقدم الخبرة التشغيلية العريقة التي تمتلكها لجام لتقديم أعلى مستوى للجودة والخدمات الرياضية، بما يضمن ممارسة الرياضة من أجل الصحة والعافية ورفع جودة الحياة الخاصة بالمواطنين في مختلف مدن المملكة”.

وعلقت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأول: ” هذا التعاون مع شركة لجام للرياضة يبين حرص “الأول” على رفاهية موظفيه وعلى أن تكون بيئة العمل موائمة لمتطلبات حياتهم، مما يعزز من الارتباط الوظيفي لديهم. هذا النادي ليس فقط مساحة للتمارين، بل هو رمز نعبر به عن مدى اهتمامنا بالصحة الجسدية والنفسية للموظفين، مما يحقق التوازن المثالي بين العمل والحياة ويشجع على تبني نمط حياة صحي”.

يأتي هذا التعاون المشترك بين لجام للرياضة وبنك الأول في إطار حرص الجانبين على أهمية نشر الثقافة الرياضية والاهتمام بالرياضة واللياقة البدنية سواء للموظفين أو الجمهور العام في المملكة، حيث تتبني لجام شعار ممارسة الرياضة من أجل الصحة والعافية، وتكرس جهودها لتبني أسلوب حياة صحي معتمد على الرياضة واللياقة البدنية.