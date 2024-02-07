هيئة الترفيه تحصل على الآيزو في «إدارة المخاطر» و«إدارة المخاطر القانونية»

الرياض : البلاد

حصلت الهيئة العامة للترفيه (GEA) على شهادة آيزو (31000:2018ISO ) في تطبيق مبادئ وإرشادات المعيار الدولي لإدارة المخاطر، وشهادة آيزو (ISO 31022:2020) في إدارة المخاطر القانونية. وذلك نظير تميزها في مجالي إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية.

ويأتي منح الشهادتين للهيئة نظراً لالتزامها في تنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، والتزامها في اعتماد وتطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان إدارة فعالة لإدارة المخاطر المؤسسية والقانونية.

وتحرص الهيئة على تطبيق أفضل واعلى المعايير الدولية والعمل من خلال اعتماد أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المؤسسية والمخاطر القانونية.

ويعتبر تطبيق المعيار الدولي آيزو (31000:2018ISO ) لإدارة المخاطر، والمعيار الدولي (ISO 31022:2020) في إدارة المخاطر القانونية دليل على حسن أداء وكفاءة عمل الإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، حيث أنهما يعدان من أفضل المعايير الدولية في هذا الخصوص.