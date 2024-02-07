تركي آل الشيخ يحقق المركز الأول عالميًا في قائمة الشخصيات الأكثر نفوذاً لعام 2024

الرياض : البلاد

حقق معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA ) المركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة (MMA)، ضمن تصنيف صحيفة اندبندت البريطانية.

وجاء هذا التصنيف إثر استضافة المملكة ممثلة بـ”موسم الرياض” للعديد من البطولات العالمية في مجال الملاكمة وفنون القتال المختلطة، حيث كان لمعاليه دور أساسي في العمل على تلك الاستقطابات من خلال عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات التي بموجبها تم استقطاب العديد من نجوم النخبة في تلك المجالات.

كما أسهم معالي المستشار في دعم هذا القطاع من خلال نشر العديد من الإعلانات الإبداعية التي حققت مشاهدات مليونية على مستوى العالم، مما أعاد تعريف هذه الرياضة في أوساط المهتمين بها حول العالم، إلى جانب استقطاب فئات جديدة من الجماهير، ودعم معاليه استخدام أحدث التقنيات الإنتاجية في هذا المجال، بالإضافة إلى نقل تلك البطولات عالمياً عبر العديد من الشراكات مع أكبر القنوات التلفزيونية المختصة، وعرضها في أكثر من 100 دولة حول العالم.