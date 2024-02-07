الرياضة الخلود ينتزع نقاط البكيرية ووصافة يلو .. وتعادل أحد والنجمة

حائل- خالد الحامد انتزع فريق الخلود وصافة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوز ثمين حققه أمام البكيرية بهدفين دون رد ، في المواجهة التي احتضنها استاد نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 20 ليطيح بنظيره فريق العدالة للمركز الثالث، ويحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر القادسية. سجل هدفي الحلود” ماريانو فاسكيز من ركلة جزاء، وسعود الراشد”؛ ليخطف الخلود نقاط المواجهة، ويواصل رحلة انتصاراته والمنافسة على الصعود لدوري روشن. وتجمد رصيد البكيرية بعد هذه الخسارة عند النقطة 20 بالمركز الثالث عشر في الترتيب. وعلى ملعبه بالمدينة المنورة، تعادل فريق أحد مع ضيفه النجمة 2_2. سجل هدفي أحد رياض بودبوز ، وفريج الجيزاني ، فيما سجل للنجمة ألان ليما ” هدفين”. بهذه النتيجة، رفع أحد رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثاني عشر ، والنجمة 26 نقطة بالمركز العاشر.