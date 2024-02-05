في دوري يلو.. العدالة بالوصافة.. والعروبة يعود للانتصارات

حائل- خالد الحامد

ارتقى فريق العدالة إلى وصافة ترتيب دوري يلو برصيد 36 نقطة مؤقتًا، بانتظار ما تسفر عنه نتيجة العربي والجبلين، بعد فوزه على ضيفه جدة بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. سجل هدف العدالة عبدالكريم يودا، وشهدت المباراة طرد لاعب العدالة دنوفان، وتوقف رصيد جدة عند 26 نقطة.

وعاد فريق العروبة لسكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه العين بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك سعود بالباحة.

سجل ثلاثية العروبة منير العلوشي وحسن آل سليس وفورنون أنيتا. بهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 35 نقطة، فيما تجمد رصيد العين عند النقطة 19.

الجندل يزيد أوجاع القيصومة

زاد فريق الجندل أوجاع القيصومة بفوزه عليه بنتيجة 1- 0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي العروبة بالجوف.

سجل فريق الجندل هدفه عن طريق ساجر الشمري. هذا الفوز رفع الجندل رصيده إلى 31 نقطة، وبقي القيصومة بمركزه الأخير برصيد 12 نقطة.