 اتفاقية لتسليم فائض أطعمة فنادق “إيلاف” إلى جمعية حفظ النعمة في المدينة المنورة

جدة : البلاد

وقَّعت مجموعة إيلاف؛ الشركة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، اتفاقية تعاون مع جمعية حفظ النعمة في المدينة المنورة.

وقَّع الاتفاقية من الجانبين، الأستاذ سامي بوخالد، نائب الرئيس التنفيذي للفنادق بمجموعة إيلاف، والأستاذ محمد عمر عمير، المدير التنفيذي لجمعية حفظ النعمة، وحضر التوقيع محمد ناصر آل مردف، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بأمانة منطقة المدينة المنورة.

وتهدف الاتفاقية إلى تسليم فائض أطعمة فنادق مجموعة إيلاف في منطقة المدينة المنورة إلى الجمعية، مع الالتزام بتطبيق المعايير الصحية وسلامة التعبئة والتغليف باستخدام أفضل المواد والممارسات، كما تسعى الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي في مجال حفظ النعمة من الهدر بين العاملين في فنادق المجموعة.

يذكر أنَّ مجموعة إيلاف إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وتم تأسيسها قبل أكثر من 40عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍّ من جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتاز بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دوليًا، لا سيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفون يتمتعون بمهارات عالية.