ملتقى التميز والإبداع العربي يكرم جاسم الياقوت ضمن أفضل شخصية عربية لعام 2024

الدمام- البلاد
تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية كرم ملتقى التميز والإبداع العربي الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب والمبدعين العرب عضو الأمم المتحدة ضمن أفضل شخصية عربية لعام 2024 بعد فوز كتابه المبادرة الوطنية كرتنا ثقافتنا بجائزة كتب السلام الدولية لعام 2022 التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك في حفل كبير أقيم أمس في القاهرة نظمته أكاديمية ويكيميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي، حضره عدد من السفراء العرب وعدد من نجوم الفن والرياضة والمثقفين والمشاهير من مختلف الدول العربية؛ تعزيزاً لدور القوة الناعمة في دعم أمتنا العربية.
وقد أعرب الدكتور جاسم الياقوت عن سعادته بهذا الاختيار والتكريم، ووجه الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للملتقى التي بذلت جهوداً ملموسة في تنظيم ونجاح الحفل وسط هذا الحضور الكبير من نجوم العالم العربي في شتى المجالات.
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