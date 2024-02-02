نيجيريا تنهي مغامرة أنجولا وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
نجح منتخب نيجيريا في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا فى كوت ديفوار، بعد تغلبه على نظيره أنجولا بهدف دون رد في اللقء الذي جمع المنتخبين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.
جاء هدف منتخب نيجيريا في الدقيقة 41 من الشوط الأول عن طريق أديمولا لوكمان.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا ضد أنجولا مع الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
⚽️🥅 أديمولا لوكمان يفتتح التسجيل للمنتخب النيجيري بهدف رائع#كأس_أمم_أفريقيا | #نيجيريا_أنغولا#AfCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/QyuiKcisIX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2024