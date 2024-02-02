الرياضة

نيجيريا تنهي مغامرة أنجولا وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1445 هـ       2 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح منتخب نيجيريا في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا فى كوت ديفوار، بعد تغلبه على نظيره أنجولا بهدف دون رد في اللقء الذي جمع المنتخبين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.


جاء هدف منتخب نيجيريا في الدقيقة 41 من الشوط الأول عن طريق أديمولا لوكمان.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا ضد أنجولا مع الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *