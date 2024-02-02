الخليج بطلاً لكأس السوبر السعودي لكرة اليد

الدمآم-البلاد
وسط حضور جماهيري كبير، توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر فريق الخليج الأول لكرة اليد بكأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على النور بنتيجة 31ـ30 في النهائي الذي أقيم اليوم الجمعة على صالة وزارة الرياضة بالدمام . انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 27ـ27.
تقدم الخليج في الشوط الأول 16ـ13، ونجح النور في تحقيق التعادل في الشوط الثاني. وفي نهاية المباراة قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد بتتويج البطل بالكاس والميداليات الذهبية وتتويج الوصيف بالميداليات الفضية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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