4 صفقات تعزز صفوف الاتفاق قبل إغلاق “الشتوية”

الرياضة4 صفقات تعزز صفوف الاتفاق قبل إغلاق “الشتوية” صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1445 هـ 31 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام- البلاد أعلن نادي الاتفاق عن تعاقده مع 4 لاعبين دفعة واحدة، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وكشف النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضم خالد الغنام، وسيكو فوفانا، وعبد الله مادو من النصر، والكاميروني إيكامبي من أبها. وانضم خالد الغنام بصفقة انتقال نهائي حتى عام 2028م، بينما انتقل ثنائي النصر الآخران بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ويشارك سيكو فوفانا مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في الفترة بين 13 يناير وحتى 11 فبراير. فيما حضر إيكامبي وهو الصفقة الرابعة من أبها بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2025/2024.