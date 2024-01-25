عمان وقرغيزستان يتعادلان ويغادران كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
سقط منتخب عمان في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب قيرغيزستان بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول؛ تمكن اللاعب محسن الغساني نجم المنتخب العماني، بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى منتخب قيرغيزستان.
وحاول لاعبو منتخب قيرغيزستان، إدراك هدف التعادل أمام عمان، قبل انتهاء أحداث الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب كوجو نجم منتخب قيرغيزستان، هدف التعادل الأول لصالح منتخب بلاده، في الدقيقة 80 بعد تسديدة قوية.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب عمان إلى نقطتين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بينما وصل منتخب قيرغيزستان؛ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، وغادر المنتخبان البطولة.
المنتخب العماني يفتتح التسجيل مبكراً
#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قيرغيزستان_عمان#AsianCup2023 pic.twitter.com/NLQDF7dlsW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024
خطأ كارثي من دفاع عمان يهدي قيرغيزستان التعادل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قيرغيزستان_عمان#AsianCup2023 pic.twitter.com/ec4OyxTycd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024