الرياضة

عمان وقرغيزستان يتعادلان ويغادران كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1445 هـ      25 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

سقط منتخب عمان في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب قيرغيزستان بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول؛ تمكن اللاعب محسن الغساني نجم المنتخب العماني، بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى منتخب قيرغيزستان.

وحاول لاعبو منتخب قيرغيزستان، إدراك هدف التعادل أمام عمان، قبل انتهاء أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب كوجو نجم منتخب قيرغيزستان، هدف التعادل الأول لصالح منتخب بلاده، في الدقيقة 80 بعد تسديدة قوية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب عمان إلى نقطتين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بينما وصل منتخب قيرغيزستان؛ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، وغادر المنتخبان البطولة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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