إنتر ميلان بطلًا للسوبر الإيطالي

محمود العوضي- جدة
توج فريق إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي 2024، بعد فوزه على فريق نابولي في المباراة النهائية، التي احتضنها ملعب الأول بارك في الرياض.
وقد أقيمت كأس السوبر الإيطالي هذا العام في المملكة العربية السعودية، وهي النسخة الأولى التي شهدت مشاركة 4 أندية.
سجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+1. وحصد إنتر لقب السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي.
وبهذا وصل “النيراتزوري” إلى لقبه الثامن في بطولة كأس السوبر الإيطالي، ليصعد إلى وصافة الأندية الأكثر تتويجًا، بعدما فك الاشتباك مع جاره ميلان (7 ألقاب).
تجدر الإشارة إلى أن إنتر ميلان حصد لقب النسخة الرابعة لكأس السوبر التي تقام في السعودية، بعد يوفنتوس في 2018-2019، ولاتسيو في 2019-2020، ونسخة الموسم الماضي التي توج بها “النيراتزوري”.
شاهد احتفالات لاعبي الإنتر "أبطال السوبر" بعد نهاية المباراة في ملعب الأول بارك 📽️#السوبر_الإيطالي#نابولي_إنتر pic.twitter.com/dpJuiMRSrW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2024
"هدف السوبر من السوبر لاوتارو"
لاوتارو مارتينيز يسجل هدف في الدقيقة 90 ليُقرب إنتر من لقب السوبر الإيطالي ⚽️✅#السوبر_الإيطالي#نابولي_إنتر pic.twitter.com/MV4BvxjPTg
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2024
لحظة رفع لقب السوبر 📸
الإنتر بطلاً لكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه 🏆⚫️🔵#السوبر_الإيطالي #نابولي_إنتر pic.twitter.com/yjqKEk52Zs
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2024