الرياضة

إنتر ميلان بطلًا للسوبر الإيطالي

صحيفة البلادaccess_time13 / رجب / 1445 هـ      23 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج فريق إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي 2024، بعد فوزه على فريق نابولي في المباراة النهائية، التي احتضنها ملعب الأول بارك في الرياض.

وقد أقيمت كأس السوبر الإيطالي هذا العام في المملكة العربية السعودية، وهي النسخة الأولى التي شهدت مشاركة 4 أندية.

 

سجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+1. وحصد إنتر لقب السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي.

 

وبهذا وصل “النيراتزوري” إلى لقبه الثامن في بطولة كأس السوبر الإيطالي، ليصعد إلى وصافة الأندية الأكثر تتويجًا، بعدما فك الاشتباك مع جاره ميلان (7 ألقاب).

تجدر الإشارة إلى أن إنتر ميلان حصد لقب النسخة الرابعة لكأس السوبر التي تقام في السعودية، بعد يوفنتوس في 2018-2019، ولاتسيو في 2019-2020، ونسخة الموسم الماضي التي توج بها “النيراتزوري”.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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