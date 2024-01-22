“منشآت” تختتم جولاتها في المناطق.. نمو متسارع للتجارة الإلكترونية في السعودية

البلاد – الرياض

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة تطوراً كبيرا كإحدى ركائز النمو الاقتصادي لتصبح واحدة من أسرع الأسواق نمواً في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، حيث النمو المتزايد في التسوق الإليكتروني المدعوم ببنية تحتية رقمية وتشريعات تنظيمية معززة للموثوقية، ضمن مستهدفات رؤيتها 2030.

في هذا السياق، وبعد خمسة أشهر من الفعاليات المتتالية، اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، “جولة التجارة الإلكترونية” بنتائج عملية كبيرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بدء أعمالهم والتوسع بها إلكترونيًا.

وتضمنت الجولة التي نفذتها “منشآت” بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، زيارة 14 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية إلكترونياً، كما تضمنت الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء.

وقدَّمت الجولة أكثر من 125 ورشة عمل وما يقارب 1300 جلسة إرشادية واستشارية للمستفيدين، بجانب إتاحة الفرصة لحوالي 170 جهة لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها خلال الفعاليات، في حين بلغ عدد حضور فعاليات الجولة أكثر من 20 ألف زائر ومستفيد.

وسعت “منشآت” من خلال الجولة إلى التعريف بالتجارة الإلكترونية والإسهام في تمكين المستفيدين منها، وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة؛ بهدف تأهيلهم للمنافسة في السوق، وتوضيح أهم السياسات والإجراءات في هذا القطاع، وتعزيز المعرفة لدى المهتمين بهذا القطاع، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وقدَّمت الجولة مجموعة من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال في كافة المناطق المستهدفة، لدعمهم في تعزيز مشاريعهم الريادية وتحفيزهم على النمو من خلال الاستفادة

من الفرص والممكنات المقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، كما شهدت الجولة مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة؛ بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك؛ لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتوفير بيئة داعمة تسهّل جميع الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المملكة 35314 شركة في الربع الثاني من عام 2023، محققا نسبة نمو 21 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي وفق بيانات وزارة التجارة.