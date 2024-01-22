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طريقة عمل الكريم بروليه بالطريقة الأصلية

نيفين عباسaccess_time12 / رجب / 1445 هـ      22 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الكريم بروليه هي حلوي فرنسية ويتم تداولها كذلك في إنجلترا وإسبانيا

المقادير اللازمة

4 كوب كريمة حلويات بدون ملح
ملعقة كبيرة فانيليا
12 حبة صفار بيض كبير
كوب سكر أبيض
سكر أبيض أو بني للوجه

طريقة العمل
يخفق صفار البيض مع كوب السكر والفانيليا
تسخن الكريمة علي النار
ثم تضاف برفق لخليط صفار البيض ويخفق جيداً
يصفي المزيج بواسطة مصفاة
ثم يصب في قوالب الفرن
توضع القوالب في صينية فرن كبيرة بها ماء ساخن
ثم توضع الصينية في فرن متوسط الحرارة حتي تمام النضج لمدة حوالي 30-35 دقيقة
تخرج القوالب من الفرن
وتترك لتبرد تماماً وتتماسك
يوضع علي الوجه السكر البني أو الأبيض
ثم يحرق بواسطة شعلة المطبخ حتي نحصل علي كراميل
يقدم الكريم بروليه بدرجة حرارة الغرفة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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