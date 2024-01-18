الرياضة المرحلة 11 من رالي داكار السعودية.. برانش يقلص الفارق مع برابك في صراع صدارة فئة الدراجات النارية

الرياض – هاني البشر حسم البتسواني روس برانش درّاج فريق “هيرو” صدارة المرحلة الحادية عشر لرالي داكار السعودية 2024، مسجلاً فوزه الثاني بإحدى مراحل رالي داكار هذا العام. وتصدر برانش المرحلة متفوقاً بفارق 32 ثانية فقط عن متصدر الترتيب العام الأمريكي ريكي برابك درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” على الرغم من حصول الأمريكي على مكافآت فتح الطريق، فيما حل دراج هوندا الآخر الفرنسي أدريان فان بيفيرين في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و17 ثانية عن المتصدر. فيما جاء الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس في المركز الرابع، والأسترالي توبي برايس في المركز الخامس والجنوب إفريقي برادلي كوكس في المركز السادس. وقبل المرحلة الأخيرة غداً، يواصل الأمريكي ريكي برابك صدارة الترتيب العام بفارق 10 دقائق و22 ثانية عن الفائز بمرحلة اليوم روس برانش، وأدريان فان بيفيرين في المركز الثالث بفارق 14 دقيقة و31 ثانية عن زميله في الفريق متصدر الترتيب العام. وحلّ التشيلي إغناسيو كورنيخو في المركز الرابع أمام الأرجنتيني كيفين بينافيديس في المركز الخامس، والأسترالي توبي برايس في المركز السادس.