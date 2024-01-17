الرياضة

السوبر الإيطالي ينطلق غداً في الرياض بلقاء نابولي وفيورنتينا

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1445 هـ      17 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر- الرياض

تنطلق غداً الخميس 18 يناير 2024م منافسات كأس السوبر الإيطالي في نسخته الـ36، والرابعة على أرض المملكة، والتي ستقام على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض، والتي تستمر حتى 22 يناير الجاري، وذلك بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وهي (إنتر ميلان– نابولي– لاتسيو– فيورنتينا)، وذلك بنظام خروج المغلوب.

ويشهد يوم الغد إقامة مباراة تجمع نابولي بطل (الدوري الإيطالي) أمام نظيره فيورنتينا وصيف (كأس إيطاليا)، عند العاشرة مساءً (بتوقيت المملكة)، إذ يبحث الطرفان عن تحقيق أول ألقابهما على أرض المملكة، إذ يحتل نابولي المركز الثامن دورياً برصيد 31 نقطة، في حين يأتي فيورنتينا رابعاً في الترتيب برصيد 34 نقطة.

 

 

هذا، ويدشّن إنتر ميلان بطل (كأس إيطاليا) وحامل لقب النسخة الماضية، حملة الدفاع عن لقبه، عندما يلاقي نظيره لاتسيو صاحب المركز الثاني في (الدوري الإيطالي)، بعد غدٍ الجمعة عند العاشرة مساءً (بتوقيت المملكة)، إذ يملك الطرفان بطولة واحدةً في المملكة، حيث حصد لاتسيو كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس عام 2019 بنتيجة (3-1)، فيما ظفر الإنتر بالبطولة العام الماضي بعد تغلبه على غريمه التقليدي إيه سي ميلان بنتيجة (3-0).

ويتصدر إنتر ميلان منافسات الدوري الإيطالي بواقع 51 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المرتبة السادسة برصيد 33 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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