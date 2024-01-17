السوبر الإيطالي ينطلق غداً في الرياض بلقاء نابولي وفيورنتينا

هاني البشر- الرياض
تنطلق غداً الخميس 18 يناير 2024م منافسات كأس السوبر الإيطالي في نسخته الـ36، والرابعة على أرض المملكة، والتي ستقام على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض، والتي تستمر حتى 22 يناير الجاري، وذلك بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وهي (إنتر ميلان– نابولي– لاتسيو– فيورنتينا)، وذلك بنظام خروج المغلوب.
ويشهد يوم الغد إقامة مباراة تجمع نابولي بطل (الدوري الإيطالي) أمام نظيره فيورنتينا وصيف (كأس إيطاليا)، عند العاشرة مساءً (بتوقيت المملكة)، إذ يبحث الطرفان عن تحقيق أول ألقابهما على أرض المملكة، إذ يحتل نابولي المركز الثامن دورياً برصيد 31 نقطة، في حين يأتي فيورنتينا رابعاً في الترتيب برصيد 34 نقطة.