الصندوق الثقافي يُنظم ورش عمل للمبدعين ورواد الأعمال

الرياض : البلاد

يُنظم الصندوق الثقافي سلسلة من ورش العمل لتمكين المبدعين ورواد الأعمال في القطاع الثقافي، وذلك ضمن برنامج التدريب المندرج تحت البرامج غير التمويلية التي يُقدمها الصندوق لتعزيز المعرفة وتنمية المهارات في ريادة الأعمال في القطاع الثقافي.

وتأتي هذه الورش بهدف تطوير ريادة الأعمال في القطاع الثقافي عبر تقديم التدريب والتوجيه من مدربين وخبراء في ريادة الأعمال، بما يسهم في رفع جودة الأعمال في القطاع والارتقاء بمخرجاته، ومن المقرر انعقاد الورش في ثلاث مدن حول المملكة وهي الرياض وجدة والعُلا.

وتناقش الورش محورين رئيسيين وهما الابتكار والاستدامة في ريادة الأعمال الثقافية، ومن المقرر انعقاد الورشة الأولى يوم الأحد القادم الموافق 21 يناير في حي جميل بمدينة جدة تحت عنوان “ريادة الأعمال في قطاع الأفلام”، بينما ستقام ورشة عمل بعنوان ” خارطة الطريق لمنشأتك في القطاع الثقافي ” في “ڤايبز العلا” بمدينة العُلا يوم 23 من يناير الجاري، كما تستضيف حاضنة المشتل الإبداعية بالرياض ورشة العمل الثالثة في 28 يناير والتي ستركز على ” تصميم المنتجات والخدمات في القطاع الثقافي”.

يُذكَر أن الصندوق الثقافي أُسِّس في عام 2021م كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني؛ حيث جاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.