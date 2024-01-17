الرياضة الرياض تستضيف البطولة المفتوحة للملاكمة التايلندية

الرياض – هاني البشر تنطلق غداً الخميس بطولة المملكة المفتوحة 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية، على صالة الدفاع عن النفس باستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري. ويشارك في هذه النسخة- التي تعد الثالثة- منذ تأسيس الاتحاد في العام 2019م، أكثر من 375 ملاكماً وملاكمةً، يتنافسون في 181 فئة وزنية وعمرية، من بينهم 314 في فئة الذكور، و61 ملاكمة في فئة الإناث، فيما تنطلق المنافسات بدءًا من الساعة الثانية ظهراً، على أن تختتم في التـاسعة مساءً. ويسعى الاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن سعد، من خلال البطولة، إلى رفع المستوى الفني من خلال الاحتكاك، حيث تم دعوة العديد من الملاكمين والملاكمات من دول الخليج والدول العربية للمشاركة، لاسيما بعد أن حقق أبطال الأخضـر العديد من الإنجازات الدولية في العام 2023م، من بينها تحقيق ذهبية بطولة العالم للكبار، و 4 برونزيات في ذات البطولة التي أقيمت في تايلند، إلى جانب تحقيق أعلى عدد جوائز في دورة الألعاب العالمية القتالية، التي أقيمت في العاصمة “الرياض”.