في كأس آسيا.. الساموراي الياباني يضرب نظيره الفيتنامي برباعية

محمود العوضي- جدة
فاز المنتخب الياباني على نظيره المنتخب الفيتنامي، برباعية مُقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في إطار مواجهات كأس آسيا. ويتواجد منتخبا اليابان وفيتنام في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبي العراق وإندونيسيا.
سجل مينامينو الهدف الأول لليابان في الدقيقة 11، وتعادل نجوين دين باك لفيتنام عند الدقيقة 16.
وتقدم منتخب فيتنام بالنتيجة في الدقيقة 33 عن طريق فام توان، قبل أن يتعادل الساموراي عن طريق نفس اللاعب مينامينو في الدقيقة 45.
وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ، تقدم منتخب اليابان من جديد عن طريق اللاعب ناكامورا بالهدف الثالث.
وفي الدقيقة 85 سجل اليابان الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز الساموراي برباعية مُقابل هدفين.
مينامينو يمنح التقدم للمنتخب الياباني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/ySGpI47JxY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
فيتنام تدرك التعادل سريعاً#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/6SXEmuMDDj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
منتخب فيتنام يتقدم على اليابان 2-1#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/gKSt5LSeBD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
المنتخب الياباني يدرك التعادل
مينامينو يبصم على هدفه الشخصي الثاني في المباراة
الإثارة متواصلة في مباراة اليابان وفيتنام #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/09u0j1xeUL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
ناكامورا يمنح ثالث الأهداف لليابان بتسديدة خرافية
الإثارة متواصلة في مباراة اليابان وفيتنام #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/fVoHZn7rN5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
المنتخب الياباني يحسم المباراة بتسجيله للهدف الرابع#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #اليابان_فيتنام #AsianCup2023 pic.twitter.com/TUDpnQBtJo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024