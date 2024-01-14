الرياضة

في كأس آسيا.. الساموراي الياباني يضرب نظيره الفيتنامي برباعية

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1445 هـ      14 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فاز المنتخب الياباني على نظيره المنتخب الفيتنامي، برباعية مُقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في إطار مواجهات كأس آسيا. ويتواجد منتخبا اليابان وفيتنام في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبي العراق وإندونيسيا.

 

سجل مينامينو الهدف الأول لليابان في الدقيقة 11، وتعادل نجوين دين باك لفيتنام عند الدقيقة 16.
وتقدم منتخب فيتنام بالنتيجة في الدقيقة 33 عن طريق فام توان، قبل أن يتعادل الساموراي عن طريق نفس اللاعب مينامينو في الدقيقة 45.

 وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ، تقدم منتخب اليابان من جديد عن طريق اللاعب ناكامورا بالهدف الثالث.

وفي الدقيقة 85 سجل اليابان الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز الساموراي برباعية مُقابل هدفين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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