في رالي داكار السعودية 2024.. الاتحاد الدولي للسيارات يرفض عودة “الراجحي” للسباق.. وغداً تبدأ المرحلة السابعة

الرياض- هاني البشر



رفض الاتحاد الدولي للسيارات عودة السعودي يزيد الراجحي، سائق “أوفر درايف” لاستكمال ما تبقى من منافسات في رالي داكار السعودية 2024؛ وذلك نظير تضرّر قفص الحماية الخاص بالسيارة، بعد تعرّضها لحادثٍ في الجزء الأول من المرحلة السادسة، ورفض الاتحاد لفكرة استبدال القفص بآخر جديد، علاوةً على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمركبة جراء هذا الحادث.

ولم تتوقف المفاجآت في سادس مراحل الرالي، التي تعد الأصعب تاريخياً، والتي غادر فيها الأمريكي سكايلر هاوز درّاج “مونستر إنرجي هوندا”، إثر تعرّض دراجته لمشكلاتٍ ميكانيكية، إضافةً إلى الإسباني خوان باريدا درّاج فريق “هيرو”، والأمريكي ماسون كلاين درّاج فريق “كوف”، اللذين انسحبا بسبب الأعطال الميكانيكية.

الفائز بالمرحلة التمهيدية لفئة الدراجات النارية، الإسباني توشا شارينا درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا”، كان ضمن قائمة المشاركين المنسحبين من المنافسة؛ إثر تعرضه لحادث في المرحلة الأولى، نجمَ عن ذلك إصابته في الذراع، كما قرّر البرتغالي يواكيم رودريغيز درّاج “هيرو” عدم الإكمال؛ بسبب حادثٍ تضررت على إثره مركبته.

البريطاني سام سندرلاند دراج فريق “ريد بُل غازغاز”، الفائز برالي داكار مرتين، أعلن انسحابه من المرحلة الثالثة؛ بسبب عطل ميكانيكي في دراجته، بعد 11 كيلومترًا فقط من البداية، كما انسحب الألماني سيباستيان بوهلر دراج فريق “هيرو”، إثر حادث سقوط بعد 360 كلم من المرحلة الخاصة الثالثة، أما المرحلة الخامسة فقد أسفرت عن انسحاب التشيلي فرانسيسكو مورينو دراج فريق “دراجون”، الفائز بالمرحلة التمهيدية في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات، بعد تعرضه مشكلة ميكانيكية عطّلت دراجته.