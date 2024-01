تشيلسي ونيوكاسل إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

حجز تشيلسي تذكرة عبوره إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (2023-2024) بفوزه الكاسح على بريستون نورث إند بنتيجة (4-0).

وأحرز رباعية تشيلسي كل من الألباني أرماندو برويا في الدقيقة 58، والبرازيلي تياغو سيلفا (66) والإنجليزي رحيم سترلينغ (69) والارجنتيني إنزو فيرنانديز (85).

كما تأهل إلى الدور الرابع -دور الـ32- نيوكاسل يونايتد بفوزه خارج قواعده في ملعب (النور) في ديربي (تاين واير) على غريمه التقليدي سندرلاند بنتيجة (3-0).

فيما حجز أستون فيلا صعوده إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه الصعب للغاية في ملعب فريق ميدلسبره بهدف نظيف سجّله البولندي ماتي كاش.

وعبر برايتون على حساب ستوك سيتي بنتيجة (4-2) وتجاوز ليستر سيتي منافسه ميلوال (3-2) فيما خرج بورنموث على يد كوينز بارك رينجرز بالخسارة (2-3).

تُستأنف مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد والاثنين والثلاثاء، وأبرز مواجهات الدور الثالث هي مباراة القمّة بين أرسنال وليفربول، ومانشستر سيتي ضد هادرسفيلد تاون، ومانشستر يونايتد أمام ويغان أتلتيك، ووست هام يونايتد ضد بريستول سيتي.

