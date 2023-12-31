الرياضة

وزارة الرياضة تطلق حملة “اسبقها”

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      31 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- الرياض
أطلقت وزارة الرياضة حملة توعوية بعنوان “اسبقها”، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع العمرية، وذلك ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وجعل الرياضة نمط حياة، وثقافة مجتمعية.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المجتمع لممارسة الرياضة، ورفع الوعي بتنوع الرياضات البدنية ومناسبتها لجميع الشرائح، وتبسيط طرقها من خلال المساهمة في تغيير الصورة النمطية عن الشخص الرياضي بشكل عام.

وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة المختلفة للفئات المستهدفة، ومنها نشر محتويات إبداعية وعصرية، بطرق تناسب فئات المجتمع السعودي كافة، حيث خصصت هذه المحتويات للتوعية بأهمية الرياضة وفوائدها المتعددة للفرد.

وتلتقي الحملة مع أهداف وزارة الرياضة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف الرياضية في مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، ومنها تعزيز نسبة ممارسة الرياضة نحو بناء مجتمع رياضي حيوي، وتحقيق التميز في الرياضات إقليميًّا وعالميًّا، إضافة إلى مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية المختلفة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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