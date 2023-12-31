وزارة الرياضة تطلق حملة “اسبقها”

وتهدف الحملة إلى تحفيز المجتمع لممارسة الرياضة، ورفع الوعي بتنوع الرياضات البدنية ومناسبتها لجميع الشرائح، وتبسيط طرقها من خلال المساهمة في تغيير الصورة النمطية عن الشخص الرياضي بشكل عام.

وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة المختلفة للفئات المستهدفة، ومنها نشر محتويات إبداعية وعصرية، بطرق تناسب فئات المجتمع السعودي كافة، حيث خصصت هذه المحتويات للتوعية بأهمية الرياضة وفوائدها المتعددة للفرد.

وتلتقي الحملة مع أهداف وزارة الرياضة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف الرياضية في مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، ومنها تعزيز نسبة ممارسة الرياضة نحو بناء مجتمع رياضي حيوي، وتحقيق التميز في الرياضات إقليميًّا وعالميًّا، إضافة إلى مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية المختلفة.