فيديو | أرسنال يواصل السقوط ويخسر من فولهام بثنائية

وقع أرسنال في فخ الخسارة خارج قواعده أمام فولهام بنتيجة (1-2) الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وتعثّر الفريق اللندني للمباراة الثالثة تواليًا في المسابقة، بعد أن تعادل أمام ليفربول (1-1) بالجولة 18، ثم خسر من وست هام يونايتد (1-2) بالجولة الـ19.

وتراجع أرسنال على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المركز الرابع بواقع 40 نقطة، في حين رفع فولهام رصيده إلى 24 نقطة في الترتيب الـ13.

في ملعب (كرافن كوتيج) سجّل لفولهام كل من راؤول خيمينيز وبوبي ريد في الدقيقتين 29 و59، فيما افتتح أرسنال التهديف عبر بوكايو ساكا بالدقيقة 5.

شاهد أهداف مباراة فولهام وأرسنال 2-1