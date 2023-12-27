طريقة عمل سلطة الخرشوف بزيت الزيتون

يعد الخرشوف نبات خالي من الدهون والكوليسترول، ومنخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يحافظ على صحة القلب أثناء الحمل، ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية

المقادير اللازمة

½ كوب زيت زيتون

20 كراث

10 خرشوف

1 كوب بازلاء

1 قشر ليمون

1 كوب ماء

ملح

فلفل أبيض

1 ملعقة كبيرة سكر

عصير ¼ ليمونة

7 – 8 أغصان شبت

7 – 8 أغصان بقدونس

3 – 4 أغصان من البصل الأخضر

طريقة العمل

أضيفي زيت الزيتون إلى وعاء كبير وقومي بتسخينه

نقطع الكراث إلى قطع صغيرة ونضيفه إلى القدر

نقطع الخرشوف إلى أربع قطع حسب حجمها، ونضيفها إلى القدر ونقليها قليلاً

أضيفي البازلاء وقشر الليمون والماء والفلفل الأبيض والملح والسكر وعصير الليمون واخلطيهم

وزعي ورق زبدة مدهونة بالزيت على القدر حتى تلامس الخرشوف

أغلقي الغطاء واطهيه على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة

قدمي الخرشوف المطبوخ عن طريق رش الشبت المفروم والبصل الأخضر والبقدونس وزيت الزيتون