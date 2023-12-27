طريقة عمل توست الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كما أنه مفيد للشعر والبشرة

المقادير اللازمة

1 شريحة من الخبز

1 فص ثوم

زيت زيتون

لخليط الأفوكادو

½ ثمرة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة صغيرة من معجون الفلفل

2 – 3 شرائح جبن حلومي

½ فلفل أحمر مشوي مقطع شرائح رقيقة

بيضة مسلوقة

طريقة العمل

ضعي المقلاة على الموقد وسخنيها

قطعي الخبز إلى شرائح وإذا كان لديك شريحة كبيرة من الخبز، اقطعيها إلى نصفين

اهرسي الثوم ثم ادهني الثوم على الخبز لتخرج رائحته

أضيفي كمية متساوية من زيت الزيتون إلى شرائح الخبز

ضعيها في مقلاة ساخنة واقليها على الجانبين جيدًا.

قطعي الأفوكادو إلى نصفين وضعي النصف الآخر في وعاء الخلط

أضيفي معجون الفلفل واخلطيه عن طريق هرسه بالشوكة

ضعي المقلاة على الموقد وقومي بتسخينها

قطعي جبنة الحلومي إلى شرائح ثم ضعيها في مقلاة ساخنة واقليها على الجانبين

قطعي الفلفل الأحمر المشوي إلى شرائح رفيعة

قطعي النصف المتبقي من الأفوكادو إلى شرائح رفيعة

خذي الخبز المقرمش إلى الطبق

وزعي خليط الأفوكادو عليه

ضعي جبنة الحلومي المطبوخة على الخبز

ضعي شرائح الأفوكادو على الجبن

رشي شرائح الفلفل المشوي الرقيقة فوق الأفوكادو

أخيرًا ضعي البيضة المسلوقة

قدميه ساخن من خلال وضع الخبز الآخر الذي أعددته بجانبها