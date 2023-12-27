المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الكوسا المقلية

نيفين عباسaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      27 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

تحتوي الكوسا على نسبة جيدة من فيتامين سي كما تساهم في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية وبقاء مستويات هرموناتها ضمن الحدود الطبيعية

المقادير اللازمة

3 – 4 حبات كوسا
1 كوب صودا
7 – 8 ملاعق كبيرة من الدقيق
ملح
زيت للقلي

طريقة العمل

قطعي الكوسا إلى نصفين
استخرجي الجزء الداخلي باستخدام ملعقة
قطعي الكوسة إلى دوائر او بشكل طولي
في وعاء اخلطي الدقيق والصودا والملح
سخني الزيت
غطي الكوسا بخليط الدقيق
ثم ضعيها في الزيت الساخن واقليها حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي
ضعي الكوسا المقلية على طبق مغطى بمنشفة ورقية
ثم صفيها من الزيت الزائد
ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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