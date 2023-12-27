طريقة عمل الكوسا المقلية

تحتوي الكوسا على نسبة جيدة من فيتامين سي كما تساهم في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية وبقاء مستويات هرموناتها ضمن الحدود الطبيعية

المقادير اللازمة

3 – 4 حبات كوسا

1 كوب صودا

7 – 8 ملاعق كبيرة من الدقيق

ملح

زيت للقلي

طريقة العمل

قطعي الكوسا إلى نصفين

استخرجي الجزء الداخلي باستخدام ملعقة

قطعي الكوسة إلى دوائر او بشكل طولي

في وعاء اخلطي الدقيق والصودا والملح

سخني الزيت

غطي الكوسا بخليط الدقيق

ثم ضعيها في الزيت الساخن واقليها حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي

ضعي الكوسا المقلية على طبق مغطى بمنشفة ورقية

ثم صفيها من الزيت الزائد

ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها