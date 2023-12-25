“جامعة الطائف” تحقق المركز الـ3 محليًا والـ11 عربيًا

الطائف : البلاد

حققت جامعة الطائف؛ المرتبة الـ3 محليًا و الـ11 عربيًا في تصنيف الجامعات العربية للعام 2023م، الصادر عن مجلس التصنيف العربي للجامعات، وهي مرتبة متقدمة تفوقت فيها الجامعة في أول نسخة للتنصيف العربي؛ بتنافس جليّ بين 115 جامعة عربية عريقة تم تقييمها.

وأوضحت الجامعة أن تصنيف الجامعات العربية يرتكز في بناء منهجية تعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية تشمل التعليم، والتعلم، والبحث العلمي، والإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي، حيث يتم قياس كل مؤشر باستخدام 9 معايير بأوزان تم اختيارها بعناية فائقة؛ مشيرةً إلى أن منهجية التصنيف تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها، من جودة التدريس والبحث العلمي، وكمية البحوث وجودتها، والإبداع والريادية والابتكار، ليكون للتصنيف بُعد اقتصادي يهدف إلى تشجيع البحث العلمي القائم على الريادية والابتكار، وتشجيع تسويق ونشر المخرجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليساعد في الوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، والنظرة الدولية.