القادسية يعزز صدارته لـ” يلو”.. والخلود يعبر جدة بثلاثية

حائل- خالد الحامد
فاز القادسية على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها استاد التعليم بعنيزة في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجّل هدف القادسية الأول اللاعب لوسيانو فيتو، قبل أن يعزز زميله مباي دياني النتيجة بالهدف الثاني، فيما أضاف الهدف الثالث إبراهيم محنشي.
بهذه النتيجة، حافظ القادسية على صدارة الترتيب بـ 34 نقطة، فيما تجمد رصيد النجمة عند النقطة 19 في المركز 11.
وعلى ملعبه فاز الباطن 2-1 على ضيفه الجندل، سجل ثنائية الباطن محمد السهلي وتيبولت بيري، فيما قلص النتيجة للجندل جاي ديمبلي.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد الباطن إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الجندل عند 21 نقطة في المركز التاسع.
وحقق فريق الخلود ثلاث نقاط مهمة، بعد فوزه على مضيفه جدة 0/3، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الرديف بالجوهرة.
سجل ثلاثية الخلود” أحمد ياسين” هدفين” وماريانو فاسكيز. بهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد جدة عند 26 نقطة متراجعًا للمركز السادس.
وحسم التعادل الإيجابى 1-1 مواجهة فريق هجر مع مضيفه فريق الفيصلي، فى اللقاء الذى أقيم على استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
أحرز عبدالله خطاب هدف التقدم لصالح هجر، ثم أحرز بول أرنولد هدف التعادل للفيصلي؛ ليصبح رصيد هجر 11 نقطة بالمركز السادس عشر، والفيصلي 24 نقطة بالمركز السادس.
د74‘⚽️ هدف لـ @AlkholoodClub
أحمد ياسين يحرز الهدف الثالث 👏#جدة_الخلود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/MztYYAbFnw
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 25, 2023
🔚 نهاية المباراة |
⚪️#النجمة 0
🔴#القادسية 3#النجمة_القادسية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/B3vwmnxrs3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 25, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#جدة_الخلود | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/WgYkJSVJRQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 25, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#الباطن_الجندل | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/S2Z8BrbcZV
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 25, 2023