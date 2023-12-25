«البحر الأحمر» تدشن أول شبكة جيل خامس خالية الكربون

تبوك – واس

أعلنت ” البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطورة للعديد من المشاريع السياحية المتجددة الأكثر طموحًا في العالم- وجهتي “البحر الأحمر وأمالا”- و”شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة”، المزود الدولي للبنية التحتية الرقمية بمبدأ المستضيف المحايد، عن تدشينهما أول شبكة جيل خامس داخلية خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، في فندق “ترتل باي” في وجهة “البحر الأحمر”، لتحدث سبقًا نوعيًا جديدًا على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وقال كبير الإداريين في “البحر الأحمر الدولية” والمتحدث الرسمي المهندس أحمد غازي درويش:” إن تدشين أول شبكة جيل خامس داخلية لجميع مقدمي الخدمة المرخصين، خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، ليس بالأمر العادي؛ حيث نشهد تمكينًا جديدًا للتقنية والريادة لخدمة مستقبل الاستدامة.

من جهته، قال رئيس قطاع التقنية في “البحر الأحمر الدولية” الدكتور أحمد السحيلي: إن هذا الإنجاز استمرار لارتقائنا بقطاع الضيافة في المملكة، وأخذ تطلعات ضيوفنا إلى مستويات جديدة” بتمكين الاتصال السلس للمشتركين مع جميع مقدمي الخدمات المرخصين في المملكة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشؤون التقنية الدكتور خالد المعشوق أن شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات من خلال أبحاثها المتقدمة؛ تسعى لتطوير حلول بنية تحتية رقمية للاتصالات خالية من الانبعاثات الكربونية تدعم مشاركة جميع المشغلين.