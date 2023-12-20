بجوائز 5 ملايين ريال.. منافسات مثيرة في موسم سباقات الرياض

الرياض – محمد الجليحي

يُقيم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض أسبوعه السباقي التاسع من موسم سباقات الرياض عبر حفلاته الثلاث 79 – 80 – 81 الخميس والجمعة والسبت الموافق 21 حتى 23 من ديسمبر، وبمجموع جوائز تفوق الخمسة ملايين ريال، ويتألف حفل كل يوم من اثني عشر شوطًا تتنوع في درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها.

– كأس الأميرة صيته

تتجه الأنظار نحو الكؤوس الأغلى والأبرز في هذا الأسبوع، المتمثلة في كأس الأميرة صيته بنت فهد الدامر- رحمها الله- وكأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لأمهار السنتين، وبجائزة قدرها مليون ريال لكل شوط، التي ستقام يوم الجمعة وتحديدًا الشوطين الثامن والتاسع.

وبالعودة إلى النسخة الماضية في سباق كأس الأميرة صيته بنت فهد الدامر، عندما انتصرت الفرس إحقاق لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بفارق أربعة أطوال عن الفرس انتماء، التي حلت في المركز الثاني، وفي هذه النسخة تتجه الترشيحات نحو المهرة طيبة فال لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمهرة مستوعبة لنفس الإسطبل.

وفي كأس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، حقق الكأس في النسخة الماضية، الجواد لله دره، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحل في المركز الثاني الجواد يزداد هيبة، وفي هذه النسخة تذهب المعطيات للجواد للعلم وأخيه في الإسطبل وكيد، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

– البطولة المبدئية

الأشواط العاشر والحادي عشر والثاني عشر، خصصت لأبطال الميادين” البطولة المبدئية ” بجائزة قدرها 300 ألف ريال لكل شوط، ففي الشوط العاشر والمخصص للأفراس، تبرز الفرس جدايل خير لإسطبل الخليبص، والفرس مسافرة لإسطبل المهند، والفرس وردة الميادين للمالك عبدالهادي شافي الشافي، بينما في الشوط الحادي عشر، المخصص للخيل العربية الأصيلة تذهب الترشيحات للجواد فيزير لإسطبل أجمل، والجوادين غازي الزمان وبارز لإسطبلات صفوة العاديات، وفي الشوط الثاني عشر للحصن تتجه الأنظار للجواد مادح للمالك يوسف محمد الطريف، والجواد درع الفهد للمالك فهد عبدالعزيز الجبر، والجواد سلام العز للمالك منيف محمد منيف.

– بطل كأس المؤسس يطمح للفوز بكأس وزارة الدفاع

تتسم سباقات يوم الجمعة بإقامة عدة أشواط قوية؛ حيث تتجه الأنظار نحو كأس وزارة الدفاع للفئة الثالثة محليًا، وفيه يتنافس 9 خيول تطمح للظفر بهذا الكأس المخصص لخيل الثلاث سنوات على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، ويشارك في هذا الشوط مدباس بطل كأس الملك عبدالعزيز في نسخته الأخيرة، ويحمل تصنيف 106 تحت تدريبات سعد بن خيوط وبقيادة الخيال أصيل السرحاني ويشاركه في الترشيحات الجواد الله معي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال ريان الطويرش.

بالإضافة لعدة سباقات على مدار الثلاثة أيام يسعى فيها الملاك والمدربون للفوز بها، وتعزيز حضورهم وفرصهم في موسم سباقات الرياض.