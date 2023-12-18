الرياضة

فيديو.. إنتر ميلان يتجاوز لاتسيو ويواصل تصدّر الدوري الإيطالي

محمد ابو الوفاaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      18 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
إنتر ميلان يتجاوز لاتسيو ويواصل تصدّر الدوري الإيطالي

عاد إنتر ميلان من قواعد لاتسيو بنقاط المباراة الثلاث، بانتصاره الصعب (2-0) ضمن مباريات المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (2023-2024).

 

في الملعب الأولمبي بالعاصمة روما، استطاع الـ(نيراتزوري) تحقيق الانتصار وتأكيد صدارته للائحة جدول المسابقة بـ41 نقطة، قبل يوفنتوس الوصيف (37).

 

سجّل هدفي إنتر ميلان أمام لاتسيو كل من المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 40، والمهاجم الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 66.

 

رفع مارتينيز غلّة أهدافه إلى 15 ليتصدّر هدّافي (سكوديتو) في حين أصبح الأكثر تسجيلًا في عام ميلادي واحد بالقرن الـ21، بوصوله إلى 29 هدفًا في 2023.

 

شاهد أهداف مباراة إنتر ميلان ولاتسيو 2-0

 

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