الرياضة احتدام المنافسات في اليوم الثاني ببطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 في الرياض

جمهورية الدومينيكان تفوز بالمركز الأوّل في بطولة “ستريت فايتر 6” والسعودية تحرز المركز الثالث بعد فوزها على بريطانيا

• بداية قويّة لمنافسات “إي فوتبول™️ 2024″مع تأهّل 12 فريقاً إلى الأدوار الإقصائية، والسعودية تستعد لمواجهة خليجية مع الإمارات العربية المتحدة

• كازاخستان تضرب موعدًا مع ماليزيا في نهائي مرتقب لبطولة “دوتا 2” المفتوحة يوم السبت الرياض- غدير الطيار

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية 2023 #GEG23 في الرياض التتويج الأوّل في هذه البطولة وذلك بعد تحقيق جمهورية الدومينيكان للميدالية الذهبية في بطولة “ستريت فايتر6” الشهيرة. ويستضيف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هذه البطولة العالمية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، وذلك من 12 -16 ديسمبر الجاري.

وشقّ لاعب جمهورية الدومينيكان، النجم “برايان دي”، طريقه إلى النهائي وتغلّب على لاعب تايبيه الصين في دور الثمانية قبل فوزه على اللاعب السعودي “ويس” بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، ليقدّم بعد ذلك أداءً قوياً في النهائي ويفوز على اللاعب الماليزي بنتيجة 3-0. ونجح اللاعب السعودي “ويس” بتعويض خسارته في نصف النهائي ليحصل على المركز الثالث ويحقّق الميدالية البرونزية وذلك بعد فوزه على اللاعب البريطاني “فلوليس ديو” بنتيجة 3-1. ومن الجدير بالذكر أن منافسات هذه البطولة انطلقت بمشاركة 33 دولة في الأدوار الأولى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “منافسات اليوم الثاني كانت على أعلى مستوى حيث قدّم اللاعبون أداءً قوياً أظهروا من خلاله مهاراتهم الاحترافية وتصميمهم الكبير على الفوز. نبارك لجمهورية الدومينيكان على فوزها باللقب الأوّل في منافسات “ستريت فايتر 6″ ونتمنّى حظًا أوفر للاعبين الآخرين. نحن على ثقة تامة أن البطولات الأخرى ستكون بنفس الحماس ونتطلّع قدمًا لتتويج المزيد من الفائزين في هذا المحفل العالمي الذي تستضيفه عاصمة الرياضات الإلكترونية الرياض.”

واشتعلت منافسات بطولة ” إي فوتبول™️ 2024″ في اليوم الثاني من #GEG23، وذلك بعد انتهاء مراحل المجموعات التي تنافس فيها 28 فريقاً يضم كل منها 7 لاعبين، للوصول إلى مرحلة الإقصاء. وبعد عدد من المواجهات الحماسية، تأهل 12 فريقاً إلى مرحلة الإقصاء وهي بولندا وتونس والبيرو وإيطاليا وكولومبيا والأردن والجزائر وتركيا وإيران وهولندا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة. وتنتظر الجماهير مواجهة مرتقبة يوم الغد 15 ديسمبر بين الإمارات والسعودية في دور الـ 16 والتي ستكون أشبه بالديربي الخليجي. وستتنافس كل من اليابان وبنما وماليزيا ولوكسمبورغ على المراكز الـ 16 المتبقية في مواجهات تحديد المراكز.

وفي الحديث عن مواجهات اليوم الثاني لبطولة “دوتا 2” المفتوحة، تابعت كازاخستان مسيرتها الناجحة وتغلّبت على السعودية في دور نصف نهائي وتغلبت على المملكة العربية السعودية المضيفة، لتحجز موعداً في النهائي بمواجهة ماليزيا يوم السبت. وحازت صربيا على المرتبة الثالثة متغلبةً على الدولة المضيفة بنتيجة 2-0.

وتواصل بطولة #GEG23 منافساتها اليوم مع انطلاق بطولتي ببجي موبايل، ودوتا 2 للسيدات، مع متابعة مرحلة الإقصاء من “إي فوتبول™️ 2024”.