“الزكاة والضريبة والجمارك” توقع مذكرة تعاون مع جمعية مترجمي لغة الإشارة

الرياض : البلاد

وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة تعاون مع جمعية مترجمي لغة الإِشارة، وذلك بحضور وكيل محافظ الهيئة للتواصل المؤسسي والتوعية الأستاذ عقيل بن عبدالله العقيل، والرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ علي بن راشد الهزاني.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز إطار التعاون في عدة مجالات، منها إقامة دورات تدريبية في لغة الإشارة لمنسوبي الهيئة العاملين في مجال خدمة المستفيدين، إلى جانب ترجمة المحتويات التوعوية المنشورة على منصات الهيئة إلى لغة الإشارة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة امتدادًا لحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة والجمعيات المتخصصة، بما يُسهم في تقديم تجربة متميزة لمكلفيها وعملائها بأعلى معايير الكفاء وبمرونة عالية، وتمكين جميع المستفيدين للاستفادة من خدمات الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية.